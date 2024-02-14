Тысячи Porsche, Audi и Bentley заблокированы в портах США

Тысячи автомобилей марок Porsche, Audi и Bentley оказались заблокированы в портах США из-за обнаруженных в них деталей, произведенных в Китае, использование которых может привести к нарушению американских законов по борьбе с принудительном трудом. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на два источника.

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По их информации, германский концерн Volkswagen, которому принадлежат упомянутые марки, отложил поставку этих автомобилей до конца марта. До этого момента он намерен заменить электронные компоненты, которые были произведены в "Западном Китае".

Как сообщает издание, в Volkswagen не знали, где были изготовлены эти детали, так как за них отвечал один из непрямых поставщиков, участвующих в цепочке поставок. После того, как основной поставщик концерна информировал о проблеме, Volkswagen сам уведомил власти США.

Издание уточнило, что в Volkswagen отказались предоставлять комментарий.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон о введении ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. Меры начали применять в июне 2022 года.