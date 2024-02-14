Тысячи Porsche, Audi и Bentley заблокированы в портах США

Тысячи автомобилей марок Porsche, Audi и Bentley оказались заблокированы в портах США из-за обнаруженных в них деталей, произведенных в Китае, использование которых может привести к нарушению американских законов по борьбе с принудительном трудом. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на два источника.
По их информации, германский концерн Volkswagen, которому принадлежат упомянутые марки, отложил поставку этих автомобилей до конца марта. До этого момента он намерен заменить электронные компоненты, которые были произведены в "Западном Китае".
Как сообщает издание, в Volkswagen не знали, где были изготовлены эти детали, так как за них отвечал один из непрямых поставщиков, участвующих в цепочке поставок. После того, как основной поставщик концерна информировал о проблеме, Volkswagen сам уведомил власти США.
Издание уточнило, что в Volkswagen отказались предоставлять комментарий.
Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон о введении ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. Меры начали применять в июне 2022 года.
СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.