Названы города России, в которых сосульки часто падают на машины

"Статистика Группы "Ренессанс страхование" учитывает только автомобили, застрахованные по каско - это в основном новые автомобили и машины с относительно небольшим сроком эксплуатации, поэтому их владельцы обычно бережнее относятся к своим автомобилям и реже паркуют их в опасных местах. Хотя случаи обращения из-за падения наледи относительно редки и составляют немного больше 1% всех случаев по каско, за декабрь-январь в Москве повреждены 25 автомобилей, в Санкт-Петербурге - 40", - рассказал вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.