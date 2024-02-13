Названы города России, в которых сосульки часто падают на машины

Названы города России, где сосульки очень часто падают на машины
В декабре 2023 года россияне увеличили количество обращений по случаю падения сосулек в два раза (+100%) относительно прошлогоднего периода. Как рассказали "Российской газете" в группе "Ренессанс страхование", больше всего проблем со льдом испытывали жители Санкт-Петербурга (+81,8%) и Москвы (+47,1%).
С декабря 2023 года по январь 2024 года число обращений по причине падения наледи, снега, сосулек и предметов на автомобиль выросло в 1,5 раза (+62,2%) относительно схожего периода в 2022-2023 годах. Интересно, что в январе 2024 года число зафиксированных обращений сократилось на 31% относительно января 2023 года, а в декабре 2023 - выросло в 2 раза (+100% относительно декабря 2022 года).
"Статистика Группы "Ренессанс страхование" учитывает только автомобили, застрахованные по каско - это в основном новые автомобили и машины с относительно небольшим сроком эксплуатации, поэтому их владельцы обычно бережнее относятся к своим автомобилям и реже паркуют их в опасных местах. Хотя случаи обращения из-за падения наледи относительно редки и составляют немного больше 1% всех случаев по каско, за декабрь-январь в Москве повреждены 25 автомобилей, в Санкт-Петербурге - 40", - рассказал вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.