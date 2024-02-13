BYD сообщила о дебюте нового суперкара YangWang U9

BYD назначила дату запуска своего экстраординарного суперкара YangWang U9 на 25 февраля, представляя автомобиль с удивительными характеристиками, такими как ускорение с 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды, способность выполнять прыжки, вращаться на 360 градусов на месте и даже ездить на трех колесах, благодаря инновационной системе управления кузовом DiSus-X. Под брендом YangWang, который является флагманской линейкой электромобилей от BYD, запущенной в прошлом году, U9 выступает в роли второго представителя после мощного внедорожника U8. Поставки U8 начались в декабре 2023 года по цене около 150 000 долларов, и только в январе автомобиль нашел 1600 владельцев в Китае.

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BYD имеет планы на международный рынок для своего самого престижного автомобиля, возможно, под другим названием, пишет издание SPEEDME.RU. Суперкар оборудован четырьмя электродвигателями мощностью 325 л.с. каждый, достигая в сумме 1287 л.с., и может развивать максимальную скорость до 300 км/ч. Несмотря на ожидания, U9 использует аккумуляторы Blade с технологией LFP от BYD. Размеры купе составляют 4966 на 2029 на 1295 мм, а колесная база — 2900 мм.