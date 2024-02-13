Первые собранные кроссоверы нового бренда Xcite замечены на площадке завода «АвтоВАЗа»

— Да, я думаю, что об этом уже можно говорить с вероятностью 99%, фотографии машин уже есть в интернете. Пусть пока шпионские, но надо понимать, что официально нам в ближайшее время никто и никогда не подтвердит, что это именно партнерство с китайской компанией Chery, и что это автомобили, которые, по сути, представляют собой известный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Просто сейчас очевидно непростая ситуация складывается и на автомобильном рынке в частности, и вообще в международной экономике. Мы все понимаем, что предприятия находятся под риском санкций, в том числе вторичных, и многие китайские производители очень опасаются всей этой процедуры и поэтому пытаются максимально завуалировать свое присутствие в России, и тем более партнерство с крупным российским автопромом, в частности, с компанией АвтоВАЗ. Поэтому, в принципе, ничего удивительного в этом нет, это просто маскировка. Будет происходить, я думаю, ровно так же, как при партнерстве компании JAC и завода «Москвич».



— Почему Chery делает новый отдельный суббренд?



— Это не Chery делает отдельный суббренд, надо понимать, этот бренд принадлежит АвтоВАЗу. И, собственно, завод бывший Nissan, где планируется собирать эти автомобили, тоже сейчас принадлежит АвтоВАЗу, но АвтоВАЗ

как находящийся под санкциями производитель тоже пытается дистанцироваться, удалиться от этого проекта и как-то завуалировать свое участие. И, собственно, Xcite — это один из так называемых спящих брендов, которые однажды уже были зарегистрированы в соответствующих органах, были оформлены патентные документы, и, собственно говоря, настал подходящий момент, чтобы его открыть. Это ни в коем случае нельзя путать с политикой той же компании Chery, которая производит и продает в России автомобили под различными брендами, как, например, Omoda, Exeed. Это все совершенно другие истории и к этому проекту не имеют никакого отношения.