Рассекречен обновленный Geely Emgrand белорусской сборки

Обновленным в Беларуси называют Emgrand в модификации с классической автоматической коробкой передач, которая пришла на смену вариатору, и модернизированным головным устройством. Как выяснил портал «Китайские автомобили», небольшую партию обновленных седанов собрали в РБ еще до 2024 года, а теперь их выпуск поставлен на поток.

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С ноября 2023 года на российском рынке продается Geely Emgrand китайской сборки. У такого седана 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 122 лошадиные силы, а коробок передач две на выбор — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный классический автомат. На белорусском же заводе до недавнего времени модификация с автоматом не производилась — вместо него предлагался вариатор. Но теперь в РБ появилась обновленная модель, которая повторяет спецификацию для России.

Мотор.ру

Мотор.ру

Помимо новой трансмиссии обновленный Emgrand белорусской сборки получил еще несколько заметных изменений. У такого седана отсутствует хромированный декор в экстерьере, а в палитре цветов кузова появился новый серо-голубой металлик. В список оснащения добавили подогрев всех сидений, а в максимальной комплектации стало доступно новое головное устройство. Портал пишет, что версию с «механикой» из гаммы якобы исключили, хотя в России трехпедальный седан купить можно и на белорусском сайте Geely он пока фигурирует.

Также «Китайские автомобили» сообщают, что Emgrand вскоре переименуют в Belgee S50 — на это указывают отсутствие логотипов Geely в мультимейдиной системе и новый модельный код — А1 вместо SS11. Таким образом, S50 пополнит модельную линейку Belgee, в которую пока входит только кроссовер X50 (дорестайлинговый Сoolray). Позже шильдики Belgee примерит и Atlas Pro, ему прочат индекс X70.