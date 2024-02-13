Найдена иномарка по цене Калины: негниющий кузов, прочная подвеска, большой багажник

– Есть нормальные двигатели 1.4 (86 л. с.) и 1.6 (105 л. с.) – с небольшим набором слабостей и ресурсом порядка 300 тысяч км. Старший знаком нам также по седану Volkswagen Polo – склонность к задирам «юбок» и постукиваниям на холодную.



Но только он сочетается с японским гидроавтоматом Aisin TF 60SN. Эта коробка надежна, но после 150 тысяч км обычно требуется замена фрикционов гидротрансформатора и чистка теплообменника.



Очень хороша механическая коробка, если не подвергать ее гоночным нагрузкам – в этом случае быстро выйдут из строя синхронизаторы и подшипники дифференциала.



Кузов ржавеет медленно, к подвеске вопросов нет, и стоимость содержания невелика. Клиренса 149 мм вполне хватит для города, а багажник Фабии гораздо больше, чем у Калины-хэтчбека (на 75 л).