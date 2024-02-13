Создатели одной из машин Кена Блока построили экстремальный вездеход
Проект фирмы Scarbo Vintage получил название SV Rover. Машина стоимостью от 1,5 миллиона долларов имеет допуск на обычные дороги, оснащена керамическими тормозами Brembo, пневмоподвеской, блокировками межколесных дифференциалов и много чем другим. В принципе, это что-то вроде трофи-трака, причем его можно заказать и с полностью электрический силовой установкой.
Калифорнийская фирма Scarbo Vintage, один из проектов которой в свое время стал основой для 1400-сильного Hoonipigasus Кена Блока, представила внедорожник SV Rover. Он пытается выглядеть как Land Rover Defender или Bowler, но в сущности это новодел на кастомном шасси, да ещё со среднемоторной компоновкой. На выбор предложены компрессорный V8 мощностью 1115 лошадиных сил в паре с восьмидиапазонным автоматом либо полностью электрическая 750-киловаттная система (1020 л.с.) с батареей емкостью 75 киловатт-часов. Привод задний либо полный.
Обширный список оборудования включает «раздатку», блокировки переднего и заднего дифференциалов, пневматическую подвеску с возможностью регулировки высоты дорожного просвета и полноуправляемое шасси. Подвески у SV Rover — типа pushrod, с ходами до 762 миллиметров. За торможение отвечают шестипоршневые суппорты Brembo с углерод-керамическими роторами. Колеса кованые, диаметром 20 дюймом, с огроменными 40-дюймовыми шинами. Кузов вездехода сделан из смеси углеволокна и алюминия. Салон предельно прост, но не лишен изысков.
Для его отделки используется фрезерованный алюминий и алькантара. Перед водителем расположена цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма, в центре передней панели — дисплей мультимедиа на 12,8 дюйма. Запускается машина с кнопки. Есть климат-контроль, центральный замок, электрические стеклоподъёмники и даже отсек для багажа — хотя учитывая экстремальную направленность SV Rover, вряд ли он сильно вместительный. Самое главное — Scarbo Vintage обещает машине допуск на обычные дороги. Что касается цены, то, по данным американских журналистов, речь идет о полутора миллионах долларов, или 137 миллионам рублей.