В России бывшее предприятие Hyundai переименовали в "Автомобильный завод АГР"

Бывший автомобильный завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге переименован в «Автомобильный завод АГР». Об этом сообщает ТАСС.

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Генеральным директором «Автомобильный завод АГР» является Алексей Калицев. Ранее он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen.