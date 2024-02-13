Стало известно, на каких автомобилях ездят сами китайцы: топ марок и моделей

На каких автомобилях ездят сами китайцы: топ марок и моделей
Кого-то это удивит, но на первом месте по объёмам продаж не истинно китайский бренд. Даже в топ-5 лидеров рынка вошли только две отечественные марки.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, лидером по продажам в январе 2024 года стала марка Volkswagen с результатом 209 476 авто (+41,5% в годовом выражении). Немцы сместили удерживающий на протяжении 11 месяцев лидерские позиции бренд BYD: 191 122 авто (+43,4%). При этом у BYD - неоспоримое лидерство в сегменте электрокаров.
На третьем месте оказалась Toyota: в прошлом месяце было продано 141 689 автомобилей марки (+35,1%).
Четвёртая позиция - за Changan: 130 408 авто (+52.7%). Пятёрку замкнул ещё один японский бренд - Honda, тираж автомобилей у которого составил 129 638 единиц, и обратите внимание на показатели роста - плюс почти 103%.
За сто тысяч авто тираж перевалил у Geely: 120 019 машин (+72,6%). Далее результаты продаж намного скромнее. Так, Wuling продал 73 064 авто (+43,4%), BMW - 68 873 авто (+21,3%), Chery - 62 178 авто (+192,5%), Nissan - 58 575 авто (+43%).
В топ-10 самых продаваемых моделей в январе в КНР вошли: Changan CS75 Plus, Volkswagen Lavida, BYD Song Plus, Nissan Sylphy, Aito M7, Tesla Model Y, BYD Qin Plus, BYD Seagull, Volkswagen Sagitar и Honda CR-V.