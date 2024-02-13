Стало известно, на каких автомобилях ездят сами китайцы: топ марок и моделей

Кого-то это удивит, но на первом месте по объёмам продаж не истинно китайский бренд. Даже в топ-5 лидеров рынка вошли только две отечественные марки.

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По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, лидером по продажам в январе 2024 года стала марка Volkswagen с результатом 209 476 авто (+41,5% в годовом выражении). Немцы сместили удерживающий на протяжении 11 месяцев лидерские позиции бренд BYD: 191 122 авто (+43,4%). При этом у BYD - неоспоримое лидерство в сегменте электрокаров.

На третьем месте оказалась Toyota: в прошлом месяце было продано 141 689 автомобилей марки (+35,1%).

Четвёртая позиция - за Changan: 130 408 авто (+52.7%). Пятёрку замкнул ещё один японский бренд - Honda, тираж автомобилей у которого составил 129 638 единиц, и обратите внимание на показатели роста - плюс почти 103%.