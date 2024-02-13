Классический Range Rover стал электромодом, вдохновлённым кабриолетом из фильма про Джеймса Бонда

Британская компания Lunaz перевела классический Range Rover на электротягу и назвала свою новинку Safari. Кроме того, у модели срезали крышу, превратив внедорожник в кабриолет. Известно, что электромод создали в единственном экземпляре. На работу инженеры и мастера потратили более 5000 часов работы.

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Известно, что прообразом стал кабриолет Range Rover, показанный в фильме о Джеймсе Бонде 1983 года «Осьминожка», за рулем которого сидел Роджер Мур. Для этого в качестве автомобиля-донора Lunaz выбрал двухдверный Range Rover 1983 года.

Изюминкой салона является переработанная центральная консоль, которая была напечатана на 3D-принтере из композитного материала. Для отделки использовали натуральный орех.

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Lunaz интегрировал современную информационно развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, порты USB-C и климат-контроль.

Что касается силовой установки, то оригинальный V8 уступил место двум электродвигателям, которые суммарно производят 375 л.с.

На машине также установили новую подвеску с регулируемыми амортизаторами и изготовленными по заказу пружинами, а также большие дисковые тормоза с шести- и четырехпоршневыми суппортами. К сожалению, в Lunaz не раскрывают цену уникального Range Rover.