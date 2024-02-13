В продаже появились Aurus Senat 2024 года выпуска. Цена впечатляет

На сайте «Авилона» обнаружились сразу три седана Aurus, которые были выпущены в 2024 году: самый доступных из них стоит 41 045 000, а самый дорогой — 41 485 000 рублей. У всех трех выставленных на продажу Сенатов черный кузов и светлый кожаный салон, гибридная силовая установка мощностью 598 лошадиных сил, полный привод и автоматическая коробка передач. Цена седанов впечатляет, так как у того же дилера можно купить кроссовер Komendant по цене от 35,3 миллиона рублей.

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Aurus представлен тремя моделями: седаном и лимузином Senat, а также кроссовером Komendant. В ближайшее время к ним присоединится минивэн Arsenal, производство которого обещают начать в 2024 году. Все машины относятся к люксовому сегменту, а названия они получили в честь башен Московского Кремля. Известно, что за весь прошлый год было продано 115 Аурусов, что в четыре раза больше результата 2022 года.

Aurus

Aurus

Aurus

На этапе появления в свободной продаже седанов Senat в 2022 году они стоили около 20 миллионов рублей, а Komendant изначально продавали за 33,7 миллиона. Сейчас же, если верить сайту «Авилона», цены сравнялись, а некоторые кроссоверы даже значительно дешевле седанов. Так, в наличии у дилера есть как минимум один кроссовер стоимостью 35,3 миллиона рублей, остальные же стоят от 41,44 миллиона. Седанов в настоящее время три, все они 2024 года выпуска, и стоят 41,05 миллиона, 41,26 миллиона и 41,48 миллиона рублей.