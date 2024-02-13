Эксперт объяснил, кому в 2024 году надо срочно продлить удостоверение

Эксперт «За рулем» рассказал о новшествах, связанных с водительскими правами

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Продление прав

Постановлением № 626 от 09.04.22 Правительство РФ продлило на 3 года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекали в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. То есть правами разрешили пользоваться не 10, как установлено, а 13 лет.

Свежее постановление № 2269 от 23.12.23 расширяет диапазон действия трехлетней отсрочки: замену можно отложить для прав, срок действия которых истекает с 1 января 2024 года до 31 декабря 2025 года включительно. Внесение дополнительных изменений в какие-либо документы при этом не требуется.

В ряде случаев права всё же подлежат безотлагательной замене. Например, если карточка получила повреждения или водитель поменял фамилию. Если этого не сделать, возникает риск получать штрафы от 5 тысяч до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ как за езду с просроченными правами.

Продление действует исключительно на территории России. Для управления автомобилем за пределами страны удостоверение нужно обновить – поскольку полицейские в других государствах будут смотреть на даты действия прав, отображенные непосредственно на водительском удостоверении (графа 4b).

Категории для квадрика

С 25 декабря 2023 года вступили в силу поправки в законы, согласно которым пользователям снегоходов, квадроциклов и иной мотовездеходной техники не надо непременно иметь удостоверение тракториста-машиниста: достаточно открытых категорий А или B1 в правах, без дополнительных условий. А при аренде таких транспортных средств в рамках туристических акций (на закрытых территориях) – категорий В, С и D.

Само собой, выезд на дороги общего пользования все равно запрещен, а выдачу в аренду должен сопровождать инструктаж «по управлению самоходной машиной и обеспечению ее безопасной эксплуатации».

При желании ездить именно по дорогам общего пользования и в населенных пунктах права тракториста-машиниста по-прежнему необходимы – выдают их после курса обучения и экзаменов.

В любом случае устранена закавыка, сдерживавшая развитие туризма. Ранее организаторы поездок на квадриках и снегоходах не могли легально отправлять в дорогу и страховать клиентов, у которых нет необходимых категорий в правах.

Упрощенная практика

Новшества касаются тех, кто только собирается получать права. С 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов в ГИБДД.

В практической части введено несколько упрощений. В частности, исчезнет упражнение «остановка и начало движения на спуске» – останется только «на подъеме».

Увеличат радиус разворота в ограниченном пространстве – с 5 до 7 метров.

Упражнение «обгон или опережение» перестанет быть обязательным. Не всегда удается найти, кого обогнать – экзаменуемому в городе нельзя разгоняться быстрее 60 км/ч (любое превышение – 5 штрафных баллов), а все остальные зачастую едут по «нештрафуемому порогу». Потому упражнение само по себе остается, но только «при наличии возможности» его выполнить.

И самое главное – с 5 до 7 баллов поднята планка штрафных баллов, на которой практический экзамен считается несданным.

По теории всё остается почти как раньше – меняется лишь подход к тем, кто не сдал теорию с трех попыток. Четвертую попытку можно будет сделать только через 6 месяцев после несданной третьей (было – 1 месяц). И практику тогда придется сдавать заново.