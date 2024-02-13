Chery анонсировала появление нового Tiggo 4 Pro в России

Chery опубликовала тизер обновлённой версии кроссовера Tiggo 4 Pro. Компания предложила пользователям в соцсетях угадать, что это за новинка. Интриги же в том, что за модель, не было: название указано на табличке номерного знака.

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Тем не менее, в комментариях были высказаны самые смелые предположения, например, появление у Chery Tiggo 4 Pro системы полного привода или гибридной трансмиссии.

Скорее всего, Chery провела рестайлинг кроссовера, который, судя по опубликованной картинке, коснулся фонарей. Ещё в середине 2023 года появилась информация о том, что компания в ходе планового обновления "паркетника" проведёт пересмотр салона, который будет выполнен в стиле старших Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8.

Изменений в моторной гамме не предвидится: под капотом четвёртого "Тигго" может быть установлен либо 113-сильный атмосферник на 1,5 литра, либо 147-сильный турбо аналогичного объёма. Базовая версия Chery Tiggo 4 Pro предлагается с 5-ступенчатой МКПП за 2 120 000 рублей, купить Tiggo 4 Pro в топовой комплектации с вариатором можно за 2 620 000 рублей.