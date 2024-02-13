"Автотор" скрыл грузовики JMC под брендом AmberTruck

Калининградский завод «Автотор» начал продажи китайских автомобилей JMC (Jiangling Motors Corporation) под собственным брендом AmberTruck. Об этом сообщает Авто Mail.Ru. Всего будут доступны три модели.

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Отмечается, что дилеры будут предлагать пикап JMC Vigus. Автомобили оснащены дизельным двигателем мощностью 128 л.с. в связке с пятиступенчатой механической трансмиссией. Длина кузова составляет 5345 мм при колесной базе 3085 мм.

Второй моделью стал грузовик JMC Carrying в вариантах полной массой 3,5 и 5 тонн. Машина оборудована 2,8-литровым турбодизелем мощностью 109 л.с. Третья модель — более тяжелый грузовик JMC Conquer, который имеет полную массу 9,4 тонны. Он получил турбодизель объемом 2.9 л и мощностью 156 л.с.

Торговая марка зарегистрирована в январе 2024 года. Грузовики Ambertruck можно будет оснащать различными надстройками, включая бортовые кузова, фургоны, мусоровозы, эвакуаторы и другие.