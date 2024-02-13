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В Подмосковье вводят запрет стоянки машин у мусорных площадок

В Подмосковье начали устанавливать знаки, которые запрещают парковку автомобилей у контейнерных площадок для сбора отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

В Подмосковье вводят запрет стоянки машин у мусорных площадок
© globallookpress.com

Отмечается, что РЭО считает меру необходимой. По словам гендиректора организации Дениса Буцаева, такие правонарушения часто фиксируются по всей России. Он подчеркнул, что из-за автомобилей мусоровозам не удается подъехать к контейнерам. Это приводит к сбою всего графика вывоза, заявил специалист.

«Как итог, граждане начинают самостоятельно наказывать владельцев неправильно припаркованных машин и сбрасывают пакеты с мусором прямо на авто, такие фотографии появляются в соцсетях», - отметил Буцаев.

В этой связи, по его словам, целесообразно парковаться правильно. Важно добиться того, чтобы мусоровозы без каких-либо проблем подъезжали и загружали отходы из бункеров и контейнеров, добавил он.

В ряде регионов штраф за парковку рядом с мусорными контейнерами составляет до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма штрафа — до 10 тыс. рублей, для юрлиц — до 30 тыс. рублей.

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Ранее сообщалось, что, по данным банка «Русский стандарт», большинство платежей по штрафам ГИБДД — 71% — пришлось на сумму 250 рублей в 2023 году. В сравнении с предыдущим годом показатель снизился на 5,9%.

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