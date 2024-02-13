Престижный кроссовер Mazda CX-80 раскрылся досрочно

Судя по всему, новый SUV окажется растянутой трехрядной версией уже продающейся модели CX-60. Премьеру кросс со старшим индексом должен справить в этом году.

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Три года назад компания Mazda объявила о создании нового семейства дорогих кроссоверов на платформе с продольным расположением мотора и основным задним приводом. Первенцем стал Mazda CX-60, он дебютировал в 2022-м, изначально этот SUV был адресован Японии и Европе, хотя затем он появился на многих других рынках присутствия марки. Исключение – Северная Америка, для этого региона год спустя выпустили более крупный трехрядный кроссовер CX-90. А всего пару недель назад в США представили модель CX-70 – пятиместную версию «девяностого». И вот засвечен еще один престижный кросс – на этот раз глобальный (но не для Штатов): в базе японского патентного ведомства обнаружены изображения модели, которая, как считается, поступит в продажу под индексом CX-80.

Судя по картинкам, «восьмидесятка» является растянутым вариантом Mazda CX-60 – спереди машины повторяют друг друга. При этом у CX-80 увеличены задние двери, больше стали и окошки за задними стойками, кроме того, у будущего кроссовера другой задний бампер. А фонари сделали, как у американских CX-70/CX-90: дополнительные горизонтальные секции на багажной двери длиннее и у́же, чем у Mazda CX-60. Габариты Mazda CX-80 пока неизвестны. Длина «шестидесятки» в зависимости от рынка равна 4740 или 4745 мм, колесная база – 2870 мм.

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Изображений интерьера еще нет. Впрочем, передняя панель наверняка окажется такой же, как у остальных престижных кроссоверов Мазды. Очевидно, CX-80 будет доступен с тремя рядами кресел, тогда как CX-60 – строго пятиместный.

Технику новый SUV должен разделить с Mazda CX-60. В гамму последнего кросса входят бензиновый атмосферник 2.5 и рядный турбодизель V6 3.3, оба мотора могут иметь мягкогибридный довесок. CX-60 также бывает в виде полноценного подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензинового двигателя 2.5. Разумеется, у CX-80 будет полный привод.