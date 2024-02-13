Автопроизводитель «АвтоВАЗ» инициировал очередную сервисную кампанию. Она направлена на исправление недостатков и точечное решение проблем в машинах бренда Lada, сообщает портал «Лада.Онлайн».

В частности, в машинах Lada Granta проверят датчик скорости, говорится в публикации.

Согласно заводскому предписанию №09-24, на определенных автомобилях дилеры должны произвести проверку датчика скорости переднего колеса и, в частности, осмотреть фиксацию жгута датчика скорости в клипсе. При обнаружении любых повреждений будет необходимо полностью заменить датчик на новый.

За работы, которые проводятся в рамках сервисных кампаний, денежные средства не взимают.