АвтоВАЗ устранит одну проблему Lada Granta
Автопроизводитель «АвтоВАЗ» инициировал очередную сервисную кампанию. Она направлена на исправление недостатков и точечное решение проблем в машинах бренда Lada, сообщает портал «Лада.Онлайн».
В частности, в машинах Lada Granta проверят датчик скорости, говорится в публикации.
Согласно заводскому предписанию №09-24, на определенных автомобилях дилеры должны произвести проверку датчика скорости переднего колеса и, в частности, осмотреть фиксацию жгута датчика скорости в клипсе. При обнаружении любых повреждений будет необходимо полностью заменить датчик на новый.
За работы, которые проводятся в рамках сервисных кампаний, денежные средства не взимают.
Ранее портал «Автопоток» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что АвтоВАЗ готовится к проведению в следующем году модернизации внедорожника Lada Niva Travel. Как отмечалось, автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем объемом 1,8 литра. Также уточнялось, что его создали на базе мотора ВАЗ-21179 от Lada Vesta.