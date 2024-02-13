Электрический Mercedes-Benz eActros проходит зимние испытания

В начале февраля Mercedes-Benz Trucks в партнерстве с Autobahn GmbH, находящейся под эгидой немецкого федерального правительства, успешно провела зимние испытания своего электрического грузовика eActros 600. Эксперимент был направлен на изучение возможностей улучшения экологической безопасности и операционной эффективности при зимнем содержании дорог.

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Испытательный электрогрузовик eActros 600 был задействован на отрезке автобана A2 между Хаммом и Билефельдом, используя полуприцеп от Epoke для распыления экологически безопасного раствора, предотвращающего обледенение, вместо стандартной соляной смеси. Распылитель работал автономно от электродвигателя грузовика, обеспечивая равномерное распределение раствора на ширину до 12 метров при скорости до 80 км/ч. Управление процессом осуществлялось дистанционно через радиоконтроллер. Результаты теста подтвердили возможность использования электрогрузовиков для эффективной зимней обработки дорог.

eActros 600, предназначенный для дальнемагистральных перевозок и представленный общественности в прошлом году, планируется ввести в серийное производство к концу 2024 года. С аккумулятором на 600 кВт-ч и новым эффективным электроприводом, разработанным компанией, грузовик способен преодолевать до 500 км на одной зарядке. Уровень влияния eActros 600 на окружающую среду варьируется в зависимости от источников энергии для его зарядки, пишет 32CARS.RU.