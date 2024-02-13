Обновленные «заряженные» седан и хэтчбек Audi S3 показались на первых фото

Посвежевшие «горячие» компакты немецкой марки получили более мощную «начинку» и улучшили время разгона с места до «сотни».

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Компания Audi выпускает небольшую модель A3 с 1996 года, хэтчбек и седан актуального четвёртого поколения были представлены весной 2020-го, а их «заряженные» версии – Audi S3 и S3 Sportback – дебютировали в августе того же года. Теперь немецкий производитель готовится к скорой презентации рестайлинговой версии S3: опубликованы официальные снимки замаскированного прототипа посвежевших четырёх- и пятидверной модификаций модели.

Колеса.ру

Обновлённым «горячим» компактам изменят оформление передней части. Судя по снимкам прототипа в яркой маскировке, модель получит пересмотренную фирменную решётку радиатора с рисунком в виде крупной сетки. Ещё у обновлённого седана логотип марки поднялся чуть выше и теперь заходит на планку, которая располагается под кромкой капота. Ещё у новинки более спортивный бампер и головная оптика прежней формы, но с новой «начинкой».

Колеса.ру

Корректировкам в ходе рестайлинга подверглась и корма Audi S3. Так, седан и хэтчбек получили новый задний бампер, в нижнюю часть которого интегрированы иначе оформленные светоотражатели. Крупнее стал диффузор, а вот круглые патрубки выхлопной системы (по два с каждой стороны) разработчики трогать не стали. Фонарям тоже оставили прежнюю форму, но изменили световой рисунок.

Колеса.ру

Информации о салоне посвежевших Audi S3 и S3 Sportback пока немного. Судя по снимкам, у моделей будет большой виртуальный щиток приборов, а также ряд физических кнопок на центральном тоннеле. Ожидается, что по центру передней панели разместят крупный сенсорный экран современной информационно-развлекательной системы.

Колеса.ру

В компании уже рассказали о том, какой окажется техника обновлённых седана и хэтчбека. Они получат модернизированную бензиновую 2,0-литровую турбочетвёрку TFSI. Теперь её максимальная мощность равна 333 л.с., а крутящий момент составляет 420 Нм. Эти показатели на 23 л.с. и 20 Нм больше, чем у дореформенных версий «эсок». В пару предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач S tronic с двойным сцеплением.

Обновлённым версиям Audi S3 на разгон с места до «сотни» требуется 4,7 секунды, тогда как у дорестайлинговых вариантов на это упражнение уходит 4,8 секунды. Максимальная скорость у посвежевших «заряженных» седана и хэтчбека по-прежнему ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Колеса.ру

Автомобили снабдили новым ездовым режимом Dynamic plus, более жёсткими поперечными рычагами, пересмотренной системой рулевого управления, новой электронной системой контроля стабилизации и улучшенными тормозами: у передних вентилируемых дисков размер равен 357 мм, толщина увеличилась на 4 мм, установлены двухпоршневые суппорты и более крупные колодки.