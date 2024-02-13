Great Wall запатентовал внешний вид серийного Tank 800

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors запатентовал внешний вид серийной версии Tank 800 на территории Китая. Как сообщает портал «Китайские автомобили», дизайн машины отличается от концепта, который представили в 2021 году.

Изначально может показаться, что изменений немного: Tank 800 сохранил узнаваемую форму кузова со скошенными задними стойками, вытянутым капотом и крупной радиаторной решеткой. Однако бампер у серийной модели полностью переработали, а крупные фонари сзади заменили на более компактную оптику. Для этого пришлось изменить и саму дверь багажника. Дополнительно инженеры немного удлинили спойлер.

Интерьер Tank 800 в патентных документах не раскрывается, однако ранее он попадал в объективы фотографов. В общих чертах он совпадает с концептом.

Напомним, что автомобиль впервые показали в 2021 году в рамках Шанхайского автосалона. Тогда Tank 800 представлял из себя прототип, который еще находился в разработке. При этом дизайн транспортного средства тех лет запатентовали в России в 2022 году.