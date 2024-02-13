Путин поручил изменить тарифы на платной трассе Москва-Казань

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать тарифы на проезд по недавно открытой трассе от Москвы до Казани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Предложения должны быть готовы через месяц.

«Правительству РФ при участии Государственной компании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по автодороге М-12 «Восток» на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения должны быть предоставлены Владимиру Путину до 15 марта 2024 года.

Протяженность магистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1980 км. Это один из главных участков международного маршрута «Россия». Согласно текущим планам, в 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.