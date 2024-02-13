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В Daihatsu теперь новый глава компании из-за скандалов с сертификацией

Toyota объявила о назначении Масахиро Иноуэ на пост главы Daihatsu в ответ на проблемы с сертификацией автомобилей. Иноуэ, ранее занимавший должность генерального директора Toyota в Латинской Америке, займет место Соитиро Окудайры начиная с 1 марта.

В Daihatsu теперь новый глава компании из-за скандалов с сертификацией
© Wikimedia Commons

Daihatsu будет интегрирован в систему управления Toyota, а переформатирование структуры управления Daihatsu планируется к апрелю. Сунао Мацубаяси, председатель совета директоров Daihatsu, уходит в отставку, оставляя свою должность незаполненной, пишет издание SPEEDME.RU.

После обысков в главном офисе Daihatsu и внутреннего расследования было принято решение о временной остановке производства в Японии и отзыве сертификатов на несколько моделей. Кроме того, Daihatsu объявила о своем выходе из Коммерческого японского партнерства по технологиям (CJPT), стратегического союза с Toyota и Suzuki Motor Corp.

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