Появились первые изображения нового Fiat Panda

Итальянская компания готовит новое поколение одной из самых своих известных моделей, и благодаря опубликованным на прошлой неделе патентным изображениям у нас есть возможность оценить её внешний вид.

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Модель Panda была впервые представлена в 1980 году на Женевском автосалоне. Автомобиль был создан известным итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро и представлял из себя простой по конструкции и недорогой трёхдверный хэтчбек. Первое поколение продержалось на конвейере аж 23 года, после чего в 2003 году ему на смену пришёл совершенно новый автомобиль, предлагавшийся исключительно с пятью дверьми. Его жизненный цикл оказался уже более стандартным для автоиндустрии (9 лет), а в 2011 году увидела свет третья генерация Панды, выпускающаяся и по сей день. Сейчас Fiat готовит долгожданного преемника популярного в Европе хэтчбека (например, второе поколение разошлось тиражом в более чем 2 миллиона экземпляров), и мы уже можем оценить, как будет выглядеть новинка.

Автомобиль сохранит пятидверный кузов и привычные по последним двум поколениям пропорции. При этом дизайн станет совершенно другим: стилистика кузова теперь угловатая и максимально упрощённая. Спереди Панда получит объединённые светодиодной полосой фары трапециевидной формы, большую контрастную вставку в бампере и скруглённые элементы светотехники (скорее всего, противотуманки). Передние стойки выполнены скрытыми, а форма бокового остекления стала угловатой. Вопреки современной автомобильной моден, дверные ручки остались классическими под «естественный хват». что же касается задней части, то здесь самым ярким элементом станут оригинальные фонари, сделанные в виде скруглённых квадратов и «пронизывающей» их светодиодной полоске.

Колеса.ру

Новая Панда построена на глобальной платформе Smart Car, представляющей собой упрощённую версию французской платформы CMP (Common Modular Platform). Изначально модель спроектирована как электромобиль, а её техническая начинка, скорее всего, будет аналогичной родственному по концерну Stellantis хэтчбеку Citroen e-C3: единственный электромотор на передней оси мощностью 83 кВт (113 л.с.) и батарею ёмкостью 44 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 320 км пробега по циклу CLTC. А позже у Панды появятся и традиционные версии с двигателями внутреннего сгорания.

Колеса.ру

Премьера новинки намечена на 11 июля, именно тогда компания Fiat будет отмечать 125-летие со дня своего основания. В отличие от предшественницы, новая Панда станет глобальной моделью, а её производство, помимо завода Stellantis в Серии, будет также налажено в Африке и Латинской Америке.