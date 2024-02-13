Завод "Москвич" готовится к переходу на сборку полного цикла

"Москвич" готовится к переходу на сборку полного цикла. Уже в ближайшие месяцы на заводе начнется мелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е".

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Как сообщает пресс-служба российского бренда, с переходом на мелкоузловую сборку весь процесс производства автомобилей будет осуществляться на заводе "Москвич", включая сварку и окраску - сборка машин будет на еще более высоком уровне, автомобили будут собирать более чем из 900 деталей (при крупноузловой сборке - из 50), с переходом на мелкоузловую сборку будет усилен контроль за входящим качеством комплектующих.

Сейчас уже смонтирована новая, современная роботизированная система сварочного оборудования. Модели "Москвич 3" и "Москвич 3е" интегрированы в производственную линию, настроены роботы, отлажено программное обеспечение. Также протестированы процессы сварки и окраски, собрана и проверена по качеству первая партия по технологии мелкоузловой сборки - более 50 тестовых автомобилей.

Напомним, автозавод "Москвич" в 2023 году выпустил 31 тысячу машин, при этом реализовать удалось лишь 15,3 тысячи машин. Доля продаж госсектору составила 10%.

При этом по итогам января 2024 года компания продала почти 700 автомобилей, из них более 70 единиц приходится на лифтбек "Москвич 6".

Марка планирует выпустить на российский рынок две новинки. Так, автомобиль "Москвич 5" может появиться в первой половине 2024 года, а модель "Москвич 8" - во втором полугодии.