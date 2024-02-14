Kia выпустит EV8: что известно о замене Stinger

Компания Kia планирует выпустить на рынок новую модель, которая станет электрической альтернативой ушедшего Stinger. Проект известен под кодовым названием GT1, появились некоторые подробности о нём.

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Kia GT1 условно называют EV8. Он появится в 2026 году и будет построен на новой модульной архитектуре Hyundai Motor Group для электромобилей Integrated Modular Platform (IMA), представленной в середине 2023 года.

По информации сайта The KCB, который ознакомился с некоторыми документами по проекту GT1, будущая замена "Стингера" получит двухмоторную силовую установку мощностью 612 л.с. Это будет самой мощной моделью Kia: в настоящее время у EV6 GT отдача составляет 585 л.с. Также ожидаются и более "спокойные" варианты: 218 л.с. - видимо, одномоторная, и 435 л.с.

Ёмкость батареи составит 113,2 кВт•ч. Это больше, чем у кроссовера Kia EV9 (99,8 кВт•ч). Предполагаемый запас хода составит 700-800 км.