Во Вьетнаме исчезают люди, критиковавшие VinFast

В декабре исчез Сонни Тран — школьный учитель, который высказывался о марке и ее материнской компании Vingroup в негативном ключе. Он публиковал сообщения о производстве и финансовых делах VinFast, а также ее связях с индийской Tata Technologies, но внезапно перестал отвечать на комментарии и сообщения. Сама VinFast не отрицает, что к делу могут быть причастны власти.

© Мотор.ру

Сообщается, что в середине декабря трое полицейских в штатском похитили Трана из кафе средь бела дня. С тех пор он не выходил на связь. По мнению источников, виной всему его критика VinFast — крупнейшей автомобильной компании Вьетнама.

Это частная фирма, но государство тем не менее стоит на страже ее интересов. В своих постах Тран утверждал, что индийская Tata Technologies принимала в разработке автомобилей большее участие, чем заявляет VinFast, и обвинял компанию во лжи о доходах. Сведения он черпал из публичных финансовых документов.

Таким образом, заявления Трана могли подпасть под расплывчатую «статью 331». Этот закон позволяет обвинить любого, кто «злоупотребляет свободой слова с целью ущемления интересов государства, организаций и отдельных лиц».

В VinFast об инциденте с Траном сказали, что не имеют права вмешиваться в вопросы, находящиеся в ведении властей. В одном из судебных документов говорится, что Трана вызвало для разговора Министерством общественной безопасности, «чтобы ответить на вопросы, связанные с жалобой Vingroup».

Тран — не единственный вьетнамец, столкнувшийся с проблемами после критики VinFast. Два года назад YouTube-блогер GogoTV пожаловался на качество своего VinFast Lux SA 2.0. Бренд заявил о нем в полицию. В январе 2022 года иск закрыли, а злополучное видео GogoTV удалил.