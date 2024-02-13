Саша Холодный добрался до самой южной точки Африки на «буханке»

Житель подмосковной Каширы Александр Морозов, известный в соцсетях как блогер Саша Холодный, на уазовской «буханке» добрался до самой южной точки Африки – мыса Игольного. Об этом он написал в своем аккаунте.

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Мыс Игольный – это место, где соединяются Индийский и Атлантический океаны. Ранее видавшая виды «буханка» в период с 2017 по 2019 годы обогнула Землю во время первого кругосветного путешествия блогера.

«Здесь "буханка" уже была в моей первой кругосветке, когда приехала сюда с запада. Тогда еще можно было подъехать к памятному камню. Теперь, прибыв с востока, я замкнул маршрут по Африке. Мы посетим мыс Доброй Надежды и отправим машину в Южную Америку», — написал путешественник в своем посте.

В пресс-службе администрации Каширы с интересом

отслеживают все передвижения путешественника. Сотрудники местного краеведческого музея передали Холодному в самом начале путешествия фигурку кота «на удачу». Блогер побывал с ним на вулкане Килиманджаро, в Кейптауне, Ботсване и других удивительных местах нашей планеты. Теперь путешественнику предстоит преодолеть расстояние до следующего этапа путешествия – в Южную Америку.