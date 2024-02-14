Купеобразный кроссовер Renault Rafale выходит на рынок без полного привода

На данный момент к заказу доступен «простой» гибрид. Впрочем, к концу года марка обещает запустить в продажу еще и полноприводную версию PHEV.

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Мировая премьера кросс-купе Renault Rafale состоялась еще летом 2023-го, но на рынок модель выходит только сейчас: европейские офисы марки объявили цены и открыли прием заявок. Причем пока паркетник предложен с урезанной гаммой – на выбор доступны всего две комплектации. Линейку расширят только в конце 2024-го. Но обо всем по порядку.

Напомним, Rafale построен на платформе CMF C/D, которая также лежит в основе кроссоверов Renault Austral и Espace. Длина «купе» равна 4710 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1613 мм. Колесная база – те же 2738 мм, что и у родственного Renault Espace.

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Сейчас европейцы могут заказать только переднеприводный гибрид E-Tech, в состав установки входят бензиновая турботройка 1.2 (130 л.с.) со стартер-генератором, 70-сильный электромотор и скромная батарея емкостью 2 кВт*ч. Совокупная отдача – 200 л.с. Такой Renault Rafale может трогаться только на электротяге. Объявлено, что первую «сотню» эта версия наберет за 8,9 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.

Комплектации называются Techno и Esprit Alpine. В списке стандартного оборудования кроссовера значатся: 20-дюймовые колеса, адаптивные светодиодные фары, цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма, мультимедиасистема с 12-дюймым планшетом, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Renault Rafale Esprit Alpine – это еще полноуправляемое шасси 4Control (для Techno доступно за доплату), черный наружный декор, подогрев передних кресел, электропривод двери багажника, системы помощи при выезде с парковки задним ходом и мониторинга «слепых» зон. Среди опций – проекционный дисплей, сиденья с «памятью» настроек и массажером, а также панорамная крыша Solarbay (без сдвижной секции), которая не пропускает ультрафиолет и сама может менять уровень прозрачности.

Во Франции Renault Rafale Techno стоит 45 000 евро, за Renault Rafale Esprit Alpine там просят 49 000 евро. В Испании, где и налажено производство, «купе» обойдется дешевле – 43 100 и 47 600 евро соответственно. А вот в Нидерландах, напротив, цены выше – 47 490 и 51 490 евро. Для сравнения, родственные Renault Austral и Espace на родине марки стоят от 35 500 и от 45 000 евро. Если же сравнивать с моделями других брендов, то, например, сопоставимый по габаритам кросс-лифтбек Peugeot 408 в виде подзаряжаемого гибрида на французском рынке обойдется минимум в 45 600 евро, цена базовой чисто бензиновой пятидверки начинается с 37 700 евро.