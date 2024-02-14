До России добрались кроссоверы новой марки VGV

Новая марка VGV будет продавать в России кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. В пресс-службе VGV рассказали, что обе новые модели отличаются «самым большим салоном в классе» — по простору они сравнимы с минивэном. У обоих кроссоверов три ряда сидений и семь мест. Отличаются же они силовой установкой: U70 Pro положен 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 лошадиные силы в связке с «механикой» либо автоматом, а у U75 Plus — 199-сильный двигатель объемом 2,0 литра, который работает с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF.

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U70 Pro и U75 Plus пополнят сегмент среднеразмерных кроссоверов, в котором им предстоит конкурировать, например, с Сhery Tiggo 8. Причем ранее появилась информация, что стоить они будут на уровне ушедших из России Renault Duster, Hyundai Creta и Kia Seltos — то есть примерно два миллиона рублей. Для сравнения, цены на Tiggo 8 даже с учетом скидок начинаются от 2,33 миллиона рублей.

К конкурентным преимуществам обеих моделей, помимо просторного салона, в VGV относят вместительный багажник и богатую стандартную комплектацию, включающую полный «зимний» пакет. И U70 Pro, и U75 Plus адаптировали для эксплуатации в России, в частности, провели антикоррозийную обработку кузова и днища. Обещают и полную русификацию.