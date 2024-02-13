Российский суперкар Rossa получил новый дизайн

Создатели российского суперкара Rossa показали его новый дизайн. Изображением с компьютерной моделью автомобиля поделился Auto.ru. Не выпущенный Rossa сильно изменился: капот стал заметно более рельефным, с крупными вентиляционными отверстиями по центру. При этом на корме больше нет гигантского антикрыла, которое демонстрировал концепт-кар, представленный в ноябре прошлого года. Будут ли и дальше дорабатывать дизайн Россы, пока неизвестно.

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Работа над суперкаром продолжается. Новая итерация дизайна Rossa почти готова, но подробности пока раскрывать не будут. Об этом сказал глава проекта Rossa Роман Русинов — российский гонщик и победитель Европейской и Азиатской серий Ле Ман и чемпионата мира по автогонкам на выносливость.

Помимо капота и антикрыла, изменениям подвергся аэродинамический обвес и воздухозаборники, а зеркала заднего вида со стоек переехали на крылья.

Auto.ru

Российский суперкар Rossa показали вживую на премии «Новинка года» от Авто.ру в ноябре 2023 года.

Автомобиль, дебютировавший в статусе концепта, построен вокруг углепластикового монокока и имеет углепластиковый кузов. В движение его приводит 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью более 680 лошадиных сил. Пару ему составляет «робот» с одним сцеплением. Привод задний.