Названы признаки скорого отказа тормозов в автомобиле

Автоэксперт Алексей Рузанов, технический директор международной сети Fit Service, назвал главные признаки отказа тормозов автомобиля. Об этом пишет «Российская газета».

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По данным эксперта, прежде всего следует насторожиться, если наблюдаются такие реакции педали тормоза, как «проваливание» в пол или жесткий ход.

Рузанов заметил, что в первом случае это может быть обусловлено падением уровня тормозной жидкости. А во втором — свидетельствует о поломке вакуумного усилителя.

Водители, отметил технический директор, редко проверяют уровень тормозной жидкости, которая подается в систему по магистрали — через резиновые шланги и металлические трубки.

Рузанов пояснил, что постепенно, в ходе эксплуатации транспортного средства, эта система изнашивается, жидкость может вытекать, что в конечном итоге приведет к отказу тормозов.