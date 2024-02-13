Названы признаки скорого отказа тормозов в автомобиле

Эксперт назвал признаки скорого отказа тормозов в автомобиле
Автоэксперт Алексей Рузанов, технический директор международной сети Fit Service, назвал главные признаки отказа тормозов автомобиля. Об этом пишет «Российская газета».
По данным эксперта, прежде всего следует насторожиться, если наблюдаются такие реакции педали тормоза, как «проваливание» в пол или жесткий ход.
Рузанов заметил, что в первом случае это может быть обусловлено падением уровня тормозной жидкости. А во втором — свидетельствует о поломке вакуумного усилителя.
Водители, отметил технический директор, редко проверяют уровень тормозной жидкости, которая подается в систему по магистрали — через резиновые шланги и металлические трубки.
Рузанов пояснил, что постепенно, в ходе эксплуатации транспортного средства, эта система изнашивается, жидкость может вытекать, что в конечном итоге приведет к отказу тормозов.
В том случае, уточнил эксперт, если при торможении автомобиль уводит в сторону, возможно заклинивание или износ направляющих суппорта. Он констатировал, что эта неисправность может привести к перегреву тормозных дисков, ускорению износа колодок.