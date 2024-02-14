В Chrysler показали футуристичный концепт первого электромобиля. Он появится в 2025 году

В основе концептуального электрического фастбека Chrysler Halcyon лежит модульная платформа STLA Large, на которой корпорация Stellantis готовит целый выводок разнообразных серийных моделей классов D и Е под марками Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep и Maserati.

Chrysler — самый проблемный в имиджевом смысле бренд в обойме корпорации Stellantis: в период с начала 1930-х и примерно до середины 1970-х автомобили Chrysler считались престижными и конкурировали с Cadillac и Lincoln, но затем заимствованные платформы и расширение модельного ряда в сторону небольших бюджетных автомобилей размыли аудиторию Chrysler, стало не очень понятно, для кого эта марка. Сегодня скудную модельную гамму Chrysler составляют различные версии семейного минивэна Pacifica. Производство большого седана Chrysler 300 завершилось в конце прошлого года, преемника у него пока нет.

Последние пару лет руководство Stellantis пытается нащупать для Chrysler новую рыночную нишу — возможно, марку вновь попытаются сделать престижной, на что недвусмысленно намекает представленный сегодня высокотехнологичный концепт Halcyon (название переводится на русский как «зимородок»), но это будет довольно проблематично в свете последнего места Chrysler в свежем рейтинг надёжности J.D. Power.

Chrysler Halcyon — это крупный легковой электромобиль с почти однообъёмным клиновидным силуэтом. В его основе лежит представленная в прошлом месяце модульная платформа STLA Large. Передовая 800-вольтовая литий-серная батарея обещает большой срок службы и запас хода на одной заядке, а интегрированный автопилот 4 уровня по классификации SAE позволит водителю убрать руль, откинуть спинку кресла и любоваться через прозрачную крышу звёздным небом.

Кузов Halcyon не имеет центральных стоек, передние и задние двери открываются в разные стороны, образуя огромные общие дверные проёмы. Кроме того, для удобства посадки вверх поднимаются боковые секции крыши. Интересно, что подобные двери и поднимающиеся секции крыши уже есть у серийных электромобилей китайской марки HiPhi, а Chrysler пока о них только мечтает.

Интерьер концепта с четырьмя индивидуальными креслами отделан различными типами экологически чистых материалов: например, логотипы на порогах изготовлены из отслуживших свой срок измельчённых компакт-дисков. Кресла второго ряда можно убрать в багажник, чтобы передние седоки могли занять горизонтальное положение и вздремнуть в дороге, пока машину ведёт автопилот. Все стёкла, в том числе лобовое, в режиме автопилота можно затемнить, чтобы создать в салоне максимально интимную атмосферу. Искусственный интеллект подберёт подходящую обстановке музыку и световую партитуру.