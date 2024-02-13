«Москвич» пообещал перейти на новую схему сборки автомобилей

Российский автопроизводитель «Москвич» пообещал перейти на новую схему выпуска машин в ближайшие месяцы. О планах запустить мелкоузловую сборку автомобилей сообщила пресс-служба предприятия.

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В рамках нового формата работы кроссоверы «Москвич 3» и электромобили «Москвич 3е» будут собирать из 900 деталей, а не из 50. Благодаря этому весь процесс производства автомобилей будет осуществляться на заводе «Москвич», включая сварку и окраску. Переход на мелкоузловую сборку приведет к улучшению контроля за качеством комплектующих, а также позволит выпускать машины с двухцветным кузовом, с черным верхом и низом, окрашенным в любой из пяти цветов, представленных в линейке.

В рамках тестирования новой технологии предприятие и перехода на новые процессы сварки и окраски предприятие выпустило пробную партию из 50 автомобилей, отметили представители завода.