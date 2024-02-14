В России замечен в продаже новый кроссовер Kia Sorento от 4,4 млн рублей

В России официально был дан старт продажам Kia Sorento четвертого поколения.

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В конце 2023 года Kia Sorento был доступен от 7 500 000 рублей, сейчас, после ряда обновлений, он предлагается от 4 390 000 рублей.

Предлагаемый в 2023 году Kia Sorento был доступен с 2,5-литровым турбированным двигателем в комплектации Master Gravity, обновленная модель теперь будет предлагаться в версии Gravity с 2,2-литровым двигателем мощностью 194 лошадиных силы. Трансмиссия автоматическая.

Автомобиль Kia Sorento в комплектации Gravity получил богатое оснащение. Салон отделан кожей в черно-коричневых тонах, мульти-руль обтянут кожей. Мультимедийная система и цифровая приборная панель объединены вместе.

Kia Sorento получил светодиодные фары головной оптики с опцией регулировки дальнего света. В оснащение вошли такие системы как: датчик света, давления в шинах, дождя, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера обзора 360°, подогрев боковых зеркал, сидений, руля, панорамная крыша, система автоматической параллельной парковки, система помощи при выезде с парковки задним ходом, система помощи при торможении (BAS, EBD) и ряд других ассистентов вождения.

Kia Sorento оснащен 9 подушками безопасности, которые предусмотрены как для водителя, так и для пассажиров, появилась подушка безопасности для защиты коленей водителя. Также установлен датчик усталости водителя.

Дебют Kia Sorento четвертого поколения официально состоялся еще в августе 2023 года. После рестайлинга он получил удлиненный капот, увеличенную по ширине решетку радиатора, бумерангообразные фары головной оптики. Распознавание водителя стало доступно с помощью отпечатка пальца.