В России создали самый морозостойкий двигатель в мире

Российские ученые разработали самый морозостойкий двигатель в мире, работающий на водороде. По данным издания «Парламентская газета», агрегат, созданный специалистами Сибирского федерального университета (СФУ), представили председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко в ходе её рабочей поездки в Красноярск. В отличие от зарубежных аналогов отечественный мотор способен работать при сверхнизких температурах.

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Технические особенности двигателя, а также использование водорода в качестве топлива, позволяют агрегату работать при температуре до -65 градусов по Цельсию. Подобные характеристики подойдут для самых суровых условий эксплуатации, включая арктические. При этом сырьем для такого мотора может стать попутный нефтяной газ, который чаще всего сжигается.

Помимо автомобилей компактный мотор весом около пяти килограммов можно использовать в качестве портативных подстанций. Несколько таких агрегатов позволят обеспечить теплом многоквартирный дом. Кроме того, инновационный двигатель можно применять на беспилотных летательных аппаратах.

По словам разработчиков, в настоящее время морозостойкий двигатель прошел все необходимые испытания. В нынешнем году инженеры собираются запустить мотор в серийное производство.