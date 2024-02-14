Каршеринг переходит на дальние путешествия

На растущем рынке каршеринга новый тренд. Если раньше автомобили брали в основном для поездок по городу, то сейчас этот сектор перестраивается на дальние путешествия, рассказали "РГ" участники отрасли. Причиной всему сократившиеся возможности для покупки собственного автомобиля.

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Спрос на аренду машин в 2024 году продолжит расти, уверены эксперты, при этом поведение потребителей меняется. У каршерингового сервиса "Делимобиль" поездки за последние три года стали длинней в среднем на 40%. В компании отмечают, что пользователи все чаще используют каршеринг как замену личного авто в самых разных ситуациях, в том числе для длительных поездок или путешествий за город. В компании BelkaCar также говорят об устойчивом росте спроса на аренду и об увеличении продолжительности пользования авто.

В экспертном сообществе считают, что такая тенденция во многом связана с общей ситуацией на авторынке. Многие не могут купить новые автомобили из-за дороговизны автокредитов под 25-30% годовых, а старые выбывают из эксплуатации. При этом ездить на чем-то надо. Соответственно, те, кто по каким-то причинам не смог приобрести автомобиль на замену, начинают пользоваться каршерингом. Поэтому на услуги каршеринга, очевидно, будет рост, отмечает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. В 2024 году рост спроса будет сопоставим с результатами 2023 года и составит около 10%. При этом увеличение будет происходить именно по длительности поездок, а не по количеству арендуемых машин, считает эксперт.

Каршерингу необходимо расширять зоны присутствия не только на города-миллионники, считают эксперты

Сами каршеринговые компании обновляют парк в последнее время в основном за счет китайских автомобилей. Однако не исключено, что уже в этом году в каршеринге могут начать массово появляться и отечественные LADA, говорит Шкуматов.

Некоторые компании уже предоставляют в аренду отечественные машины. Так, в автопарке BelkaCar сейчас около пяти тысяч автомобилей, треть из которых - локальной сборки. Компания также стала первым каршерингом, в котором появилась возможность арендовать "Москвич 3".

В "Делимобиль" отмечают, что изменение авторынка не повлияло на ведение бизнеса, и сейчас основу автопарка по-прежнему составляют популярные качественные автомобили бюджетного сегмента. Раньше это были Volkswagen, Hyundai и Кia, сейчас на них приходится основная доля автопарка. С 2021 года сервис приступил к изучению китайского рынка и сейчас закупает автомобили таких марок, как Chery, Haval, Geely - на них приходится около 20-25% автопарка.