Представили новый Ford Transit Custom MS-RT: агрессивный обвес и больше мощности

Компания Ford представила спортивную версию MS-RT однотонного фургона Transit Custom второго поколения, она доступна в сочетании с электрической, гибридной и дизельной силовыми установками на выбор.

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MS-RT (M-Sport Road Technology) — это подразделение британской раллийной команды M-Sport, которое занимается тюнингом лёгких коммерческих автомобилей Ford. У компании Ford давние партнёрские отношения с M-Sport, спортивная версия MS-RT была ещё у первого поколения Transit Custom, но в прошлом году на рынок вышло второе поколение фургона, теперь он тоже доступен в версии MS-RT.

Главная особенность версии MS-RT — это агрессивный аэродинамический обвес, в него входят новый передний бампер с сильно раздутыми боковыми воздухозаборниками, новый задний бампер со встроенным двухсекционным диффузором, расширители колёсных арок (в передние интегрированы вентиляционные решёточки), накладки на пороги и развитый спойлер, опоясывающий верхнюю часть кормы.

Пухлые колёсные арки понадобились для более широких, чем у прочих версий фургона, шин Goodyear Eagle Sport размерности 235/45 R 19. Колея увеличилась более чем на 50 мм. Ажурные колёсные диски из лёгкого сплава позволили уменьшить неподрессоренную массу на 1 кг на каждом колесе. Другие доработки для шасси не заявлены — мол, оно у нового Transit Custom и так отличное: независимая подвеска задних колёс наделяет фургон повадками легкового автомобиля.

Колеса.ру

Ford Transit Custom MS-RT доступен только с мощными силовыми установками. Младший вариант — это 2,0-литровый турбодизель EcoBlue мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом. Далее следует более мощная версия того же турбодизеля на 170 л.с. в паре с 8-ступенчатыми гидромеханическим «автоматом», привод — передний либо полный.

Колеса.ру

Plug-in гибридный Transit Custom MS-RT бывает только переднеприводным, он оснащён 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», электромотором и электромеханическим вариатором, максимальная совокупная отдача силовой установки — 233 л.с. Ёмкость тяговой батареи — 11,8 кВт·ч, её полного заряда хватает примерно на 50 км пробега на электротяге по циклу WLTP.

Колеса.ру

Особняком стоит электрическая версия E-Transit Custom, у которой, напомним, электромотор установлен на задней оси и привод соответственно задний. У стандартного E-Transit Custom максимальная мощность электромотора составляет 160 кВт (217 л.с.), а на версии MS-RT она увеличена до 210 кВт (285 л.с.) — пока это самый мощный серийный Transit Custom в истории. Полного заряда батареи ёмкостью 82,5 кВт·ч хватит примерно на 300 км пробега по циклу WLTP.

Салон версии MS-RT имеет эксклюзивные спортивные передние кресла с интегральными подголовниками, развитой боковой поддержкой, комбинированной обивкой и синей прострочкой. Кожаный руль также прошит синими нитками и снабжён синей меткой центрального положения. Задние сиденья, если клиент закажет версию с двухрядной кабиной, также получат уникальную обивку и подголовники с логотипом MS-RT.