Представлен новый BMW X5 2024 с обвесом от Larte Design

Компания Larte Design выпустила комплект из 10 деталей для доработки фейслифтингового G05, при помощи которых автомобиль приобретает неповторимый брутальный экстерьер.

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В передней части автомобиля мастера из Larte Design установили капот с вентиляционными отверстиями. Кроме этого, тюнеры разработали дренажную систему, которая предотвращает скопление воды на капоте. Установили новую рамку на решетке радиатора и новый сплиттер.

Мастера изменили боковой профиль - установили мощные боковые юбки, а также кованые диски, доступные в различных вариантах дизайна и размером от 21" до 23". 2024 BMW X5 получил новые крышки зеркал и передние крылья. На крыше автомобиля появился спойлер, внизу новый диффузор с двойными вертикальными полосами, служащими стоп-сигналами.

Выхлопная система состоит из четырех труб в стиле X5 M. Кузовные детали комплекта могут быть карбоновые, или в том же цвете, что и остальной кузов. Полный тюнинг-комплект кузова из углеродного волокна стоит около 32 000 евро, комплект из композитного материала на основе базальтового волокна (в цвет кузова) - на 30 % дешевле.