BMW запускает четыре лимитированные специальные серии в Южной Корее

Южнокорейское подразделение автопроизводителя BMW отличается тем, что основной объем продаж осуществляется через Интернет. Почти каждый месяц на цифровой платформе появляются эксклюзивные специальные серии. В феврале 2024 ожидается выпуск четырех лимитированных автомобилей.

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Модель M2 G87, доступная всего в шести экземплярах, окрашена в красный цвет Toronto Red с крышей из углеродного волокна. BMW Korea продает автомобиль исключительно с коньячным кожаным салоном и карбоновыми деталями. Компактное купе оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и стоит 89,9 миллиона вон (примерно 67 500 долларов).

Интересно, что до-LCI M4 также получит специальное издание несмотря на то, что фейслифтинговая модель уже официально выпущена. Автомобиль основан на купе в комплектации Competition с xDrive, что делает его самым быстрым M4. G82 окрашен в синий цвет Riviera Blue с множеством элементов из углеродного волокна и салоном из кожи мериноса.

BMW в Южной Корее продаст всего четыре автомобиля по цене 143 миллиона вон (107 000 долларов). На очереди - 5 Series Sedan (G30), модель 520i с M Sport Package Pro в базовой комплектации. Автомобиль оснащен черной решеткой радиатора, красными тормозными суппортами, затемненными фарами и черным задним спойлером.

В качестве дополнения предлагаются ремни безопасности M, аудиосистема Harman Kardon и подвеска M Sport. Роскошный седан будет выпущен в количестве 82 экземпляра, по цене 74,9 миллиона вон (56 200 долларов). Последним из этой группы является 8 Series Gran Coupe на базе модели M Performance. M850i xDrive Individual Edition можно заказать в одном из следующих специальных цветов: Carbon Black, Velvet Blue, Sepia Violet, Mint Green и Midnight Sapphire.