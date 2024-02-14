Россия преодолела дефицит автомобилей

Россия смогла преодолеть автомобильный кризис спустя год после начала дефицита на фоне санкций. Такие выводы сделали представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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«Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов», — отметили автодилеры в разговоре с РИА Новости.

Они также отметили, что российские производители отечественных авто смогли наладить логистическую систему, что также положительно сказалось на соответствующем рынке. Однако продолжается падение спроса на авто у потребителей, поэтому в ближайшее время ожидаются скидки и акции, особенно на модели автомобилей прошлого года, уточнили аналитики.