Кроссовер SWM G05 признали серьезным конкурентом Dacia Bigster

В 2025 году на рынок выйдет стерший брат "Дастера" - кроссовер Dacia Bigster, основным рынком которого станет Европа. Пока Bigster готовится к дебюту, китайские автопроизводители уже отгружают дилерам SWM G05, который также выпускается и официально представлен в России. Сайт Motorsactu назвал G05 "моделью, которая ставит в тупик ещё не вышедший Dacia Bigster".

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Главным преимуществом SWM G05 (в России продаётся под именем G05 Pro) называют цену, которая оглашена в Испании - от 22 490 евро (2,2 млн рублей).

За эти деньги, пишет портал, автомобиль неплохо укомплектован: 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни, панорамный люк, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным экраном. Под капотом G05 - полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л.с., агрегатированный 7-скоростной DCT, привод - только передний.