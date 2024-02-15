В Алтайском крае восстановили движение по федеральным трассам

"Движение по федеральным дорогам Алтайского края осуществляется в штатном режиме. Сняты все ограничения на движение транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-256 "Чуйский тракт", А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.