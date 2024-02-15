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В Алтайском крае восстановили движение по федеральным трассам

Движение на федеральных трассах в Алтайском крае полностью восстановлено, сообщили в краевом Минтрансе.

В Алтайском крае восстановили движение по федеральным трассам
© РИА Новости

"Движение по федеральным дорогам Алтайского края осуществляется в штатном режиме. Сняты все ограничения на движение транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-256 "Чуйский тракт", А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.

По ряду региональных трасс движение по-прежнему ограничено.

В Алтайском крае сохраняются сложные метеорологические условия в виде снега, мокрого снега и дождя и метели. Порывы ветра достигают 32 м/с и более.

Автоновости
Минтранс РФ