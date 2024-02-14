Электрический автомобиль MINI Cooper E Classic выходит на рынок

Новый электрический MINI Cooper E в версии Classic захватывает воображение своей производительностью и управляемостью. Его компактные размеры и легкость маневрирования делают его идеальным спутником для извилистых городских улиц. Предлагая четыре уровня комплектации, базовая версия Classic выделяется насыщенными цветами кузова и элегантной крышей в контрастном цвете, пишет Центральная Служба Новостей.

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Трехдверный MINI воплощает свой культовый дизайн в ярком оттенке Sunny Side Yellow, дополненном белой крышей и зеркалами, создавая неповторимый образ. Внутри, двухтонная отделка салона черно-синим трикотажем создает изысканный контраст с сиденьями из качественной искусственной кожи Vescin, предлагаемыми в сером или черном цвете с уникальным перфорированным узором.

Батарея на 40.7 кВт*ч позволяет MINI Cooper E преодолевать до 305 км на одном заряде по стандарту WLTP, а благодаря возможности быстрой зарядки, аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% за 28 минут на станции мощностью до 75 кВт. С электромотором мощностью 184 л.с., мгновенно доступным максимальным крутящим моментом 290 Нм, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 7.3 секунды.

Дизайн MINI Cooper E сохраняет уникальные пропорции бренда, с круглыми фарами и восьмиугольной решеткой радиатора, добавляя к образу светодиодные фары с особой графикой. Предлагаются аэродинамические дизайны колесных дисков от 16 до 18 дюймов для дополнительного стиля.