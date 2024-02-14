РОАД утверждает, что кризис дефицита на рынке новых легковых автомобилей преодолен

В настоящее время дефицит новых легковых автомобилей на рынке преодолён и начался процесс здоровой конкуренции пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры".

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В РОАД назвали основные факторы, благодаря которым предложение на рынке было восстановлено. Прежде всего, это решение властей применить механизм параллельного импорта.

Также помогла предприимчивость китайцев, которые массово вышли на российский рынок. Причём массовый приход оказался настолько большим, что салоны оказались переполнены.