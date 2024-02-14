В Сети опубликовали снимки обновленного Genesis Electrified G80 LWB

С появлением обновленной модели G80 на внутреннем рынке, премиальный автомобильный бренд Genesis активно приступил к доработке Electrified G80, который представляет собой электрифицированную версию его флагманского седана. Этот электромобиль, дебютировавший на американском рынке всего год назад, уже готовится к обновлению своего дизайна. Фотографии, сделанные шпионами, показывают модель с удлиненной колесной базой, что свидетельствует о желании Genesis увеличить объемы продаж, пишет SPEEDME.RU. С момента создания Genesis как независимой марки Hyundai в 2016 году, ассортимент бренда значительно расширился, включив как автомобили с бензиновыми двигателями, так и электромобили. Несмотря на качество и престиж бренда, Genesis так и не смог в полной мере завоевать популярность в США, чего стремился достичь Hyundai.

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Модель GV60, разработанная на платформе E-GMP, хоть и обладает рядом преимуществ, но зачастую воспринимается как более дорогой и менее элегантный вариант по сравнению с Hyundai Ioniq 5. Запуск седана G80 предполагался как шаг к доминированию на рынке премиум-автомобилей, однако эти планы не увенчались успехом, равно как и выпуск его электрической версии — Electrified G80. На родине, в Корее, электрический G80 также не показал ожидаемых результатов продаж. Представленный в 2021 году на Шанхайском автосалоне, Electrified G80 теперь направляется к обновлению после недавнего фейслифтинга модели с ДВС. В настоящий момент прототип находится на стадии окончательных тестов. Скрытые детали нижней части автомобиля дают понять, что Genesis стремится к более динамичному и выразительному дизайну для электрической версии G80. В свете минимальных изменений, внесенных в модель с ДВС, представленную в Корее в декабре, вызывает интерес, какие новшества Genesis готовит на этот раз.

Ожидается, что обновление затронет дизайн фар и задних фонарей, включая новую световую сигнатуру, а также обновленные бамперы и решетку радиатора, похожие на те, что были представлены в обновленной бензиновой версии. Интерьер автомобиля также претерпит изменения, с введением 27-дюймового OLED-дисплея взамен предыдущих ЖК-экранов. Electrified G80 будет оснащен переработанной сенсорной системой управления климатом, новым селектором передач, выполненным в форме кристалла, и обновленной отделкой салона.