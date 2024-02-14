Mitsubishi Pajero может вернуться в виде гибрида

В автомобильном мире назревает значительное событие: возрождение культового Mitsubishi Pajero в качестве роскошного гибридного кроссовера. Это обновление представляет собой важный шаг для Mitsubishi в процессе модернизации своего продуктового портфеля, который на данный момент складывается в основном из моделей, нуждающихся в обновлении, за исключением модели Outlander, пишет Центральная Служба Новостей.

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Ранее Mitsubishi рассматривала возможность использования рамного шасси от Triton для создания нового Pajero, однако в итоге предпочла электрифицированную платформу, разработанную совместно с альянсом Renault Nissan Mitsubishi. Эта платформа также ляжет в основу нового поколения Outlander.

Предполагается, что новый Pajero будет доступен исключительно в плагин-гибридной версии. Хотя точные характеристики силовой установки пока остаются в секрете, предполагается, что она будет основана на улучшенной версии 2,4-литрового гибридного двигателя, уже использующегося в Outlander PHEV, и будет дополнена системой полного привода S-AWC от Mitsubishi.