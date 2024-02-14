Подразделение AMG представило ограниченную версию модели A45 S

Mercedes-AMG вновь восхищает автомобильный мир, представляя ограниченную серию своего ведущего хот-хэтча A45 S 4Matic+, который теперь предлагается в эксклюзивном цвете «Green Hell Magno». Этот оттенок, вдохновленный известнейшей трассой Нюрбургринг, прозванной «Зеленый Ад», и ранее представленный для серии AMG GT, теперь становится доступным для компактных моделей, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Несмотря на то, что с 2020 года внешний вид A45 S 4Matic+ не подвергался кардинальным изменениям, он продолжает оставаться на пьедестале самого мощного хот-хэтча благодаря своему турбированному 2,0-литровому четырехцилиндровому двигателю, выдающему 416 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Однако, новое ограниченное издание выделяется благодаря своему неповторимому зеленому цвету, дополненному желтыми акцентами, уникальной графикой, включающей полосы и эмблемы AMG, а также эксклюзивными 19-дюймовыми коваными колесными дисками с желтыми деталями и тормозными суппортами в глянцевом черном цвете с белым логотипом AMG.

Интерьер автомобиля оформлен с использованием искусственной кожи Artico и микроволокна Microиcut, дополненный ярко-желтыми швами и кантами, которые идеально сочетаются с черной отделкой и многоцветной подсветкой салона. Помимо «Limited Edition», автомобиль предлагает разнообразие опциональных пакетов AMG, включая элементы из AMG Night Package и AMG Night Package II, а также усовершенствованные аэродинамические решения из AMG Aerodynamics Package.

Технические характеристики остаются на высоте: благодаря мощному двигателю и 8-диапазонной автоматической коробке передач, а также системе полного привода AMG Performance 4Matic+, автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, достигая максимальной скорости в 270 км/ч.