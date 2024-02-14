Раскрыта внешность серийного роскошного внедорожника Tank 800

На домашний рынок новый флагманский вездеход выйдет в этом году. Скорее всего, на родине модель будет доступна с гибридной установкой.

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В виде концепта внедорожник Tank 800 дебютировал еще в 2021-м. Год спустя в Китае стали ловить первые тестовые прототипы, а в 2023-м там застукали замаскированный «восьмисотый» в серийном кузове. Так вот теперь внешность товарного SUV полностью рассекречена: в Сеть выложили патентные изображения модели. Ну и добавим, что будущем вездеходу отведена роль флагмана марки.

Судя по картинкам, спереди конвейерный Tank 800 в целом повторит своего предвестника. Главные фишки – почти квадратные корпуса фар, внушительная радиаторная решетка с вертикальными плашками и рельефный капот. Корму же переделают: у расположенных сверху дополнительных секций фонарей будет более строгая форма, вдобавок подретушируют бампер. Предполагается, что длина Tank 800 составит примерно 5,2 метра.

Изображений интерьера серийного внедорожника пока нет. Вероятно, внутри оставят отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, а также дорогие материалы отделки. К слову, у концепта четырехместный салон – между задними креслами установлен массивный тоннель с пультом. Но пока неизвестно, встанет ли такая модификация на конвейер.

Разумеется, у Tank 800 будут рамная конструкция и полный привод. Местные профильные медиа еще прочат модели пневмобаллоны и адаптивные амортизаторы. По предварительным данным, в Китае вездеход предложат с гибридной установкой Hi4-T на базе бензинового турбомотора V6 3.0. Аналогичную технику имеет Tank 700, суммарная отдача этого внедорожника – 523 л.с. и 850 Нм.

На китайский рынок Tank 800 должен выйти до конца текущего года.