РОАД ожидает от автодилеров скидок и акций из-за падения спроса
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" предположили, что дилерам придётся пойти для привлечения покупателей на введение маркетинговых программ.
"Что касается цен, то сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьёзном снижении ценников пока сложно", - заявили в ассоциации РИА Новости.
Ранее "РГ" рассказывала, почему скидки могут оказаться фейком и выдаются лишь при определённых, выгодных, прежде всего для дилера, условиях.
В любом случае, считают в РОАД, дефицит новых автомобилей на российском рынке преодолён.