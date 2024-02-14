$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

РОАД ожидает от автодилеров скидок и акций из-за падения спроса

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" предположили, что дилерам придётся пойти для привлечения покупателей на введение маркетинговых программ.

РОАД ожидает от автодилеров скидок и акций из-за падения спроса
© РИА Новости

"Что касается цен, то сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьёзном снижении ценников пока сложно", - заявили в ассоциации РИА Новости.

Ранее "РГ" рассказывала, почему скидки могут оказаться фейком и выдаются лишь при определённых, выгодных, прежде всего для дилера, условиях.

В любом случае, считают в РОАД, дефицит новых автомобилей на российском рынке преодолён.

Автоновости
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры"