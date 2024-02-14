В СберАвто считают, что обладание автомобилем укрепляет здоровье

В компании СберАвто поделились размышлениями о том, как владение собственным автомобилем способствует укреплению здоровья и имеет множество преимуществ для физического и психического благополучия.

© Wikimedia Commons

Физическое здоровье

Владение автомобилем позволяет быть гибче в перемещениях: посещать различные мероприятия, которые могут быть за городом или в удаленных от остановок общественного транспорта местах. Летом, отъехав на значительно расстояние от города, вы можете наслаждаться пешими походами, велосипедными прогулками, а также ездить купаться на пляж.

А зимой – поездками на горные склоны для катания на лыжах со своим собственным снаряжением. Машина помогает разнообразить досуг: чаще выезжать за город, чтобы подышать свежим воздухом.

Не надо беспокоиться о том, как добраться до места назначения в сезон простуд или о том, чтобы не промокнуть под дождем или перегреться на солнце. Вождение также способствует дисциплине, удерживая от рискованного для здоровья поведения: недосыпания или употребления спиртного.

Психическое благополучие: больше уверенности, меньше стресса

Автомобиль придает ощущение независимости и мобильности, что в свою очередь способствует улучшению настроения и уверенности в себе. Данные исследования, проведенного в 2023 году СберАвто совместно с Работа.ру, показали, что автомобиль играет значительную роль в повышении душевного благополучия, так как обеспечивает свободу перемещений.

Владение автомобилем также снижает уровень тревожности, особенно у опытных водителей, позволяя существовать в собственном ритме и оперативно реагировать на экстренные ситуации, а также способствует развитию внимательности. Покупка автомобиля часто становится важным этапом, которому предшествует долгая учеба, профессиональный рост и накопление средств.

Эти усилия окупаются приобретением автомобиля и повышением личного статуса как в собственных глазах, так и в глазах окружающих, что положительно влияет на самооценку.

Здоровье других: больше заботы, меньше равнодушия

Владение автомобилем не только положительно влияет на собственное здоровье, но и позволяет оказывать помощь другим. Вы можете использовать свой автомобиль, чтобы помочь близким или незнакомцам в сложных ситуациях, например, чтобы доставить их в безопасное место или в больницу, помочь с сумками.